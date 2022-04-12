Van'da kuvvetli rüzgarda garaj duvarı 2 traktörün üzerine yıkıldı



Hakan SARI/SARAY,(Van),(DHA)VAN'ın Saray ilçesine bağlı Dolutaş Mahallesi'nde kuvvetli rüzgarda bir evin garaj duvarı yıkıldı, 2 traktör hasar gördü.

Saray ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Dolutaş Mahallesi'nde Allahverdi Barıştıran'a ait evin avlu kısmındaki garaj duvarı, burada bulunan 2 traktörün üzerine yıkıldı. Traktörlerde hasar oluştu. Ev sahibi Barıştıran, rüzgar sırasında çok şiddetli bir ses duyduklarını ve hemen dışarı çıktıklarını belirterek, "Oturduğumuz ev yıkıldı zannettik. Avluda içerisinde benim ve ağabeyimin traktörlerinin bulunduğu garajın duvarı yıkılmıştı" dedi.

Mahalle Muhtarı Cevdet Öztürk ise, olaya çok üzüldüklerini belirterek, "Köyümüzde etkili olan aşırı rüzgar nedeniyle bir garaj yıkıldı. İki traktör hasar gördü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Vatandaşların çatı uçmasına ve soba zehirlenmesine karşı dikkatli olmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2022-04-12 16:11:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.