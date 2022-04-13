Van’da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Van’da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmada; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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