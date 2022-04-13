VANTB Başkanı Süer: “Enstitü kalkınmada rol oynamalıdır”

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, “Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, şehrimizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında önemli bir rol oynamalıdır” dedi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Nayif Süer, korona virüsün küresel etkisiyle birlikte dünya genelinde tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını hatırlatarak, “Bunun yanında küresel ısınma ve kuraklık da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm bu olumsuz etkenlerin yansıması ve üretimin aksamasıyla birlikte dünyada gıda krizi konuşulmaya başlandı. Ülkemizde de zaman zaman bu yönde tartışmalar yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta planlama yapan ülkelerin bu sorunu daha kolay atlatabildiği görülmektedir. Bu çerçevede ülkemizde de tarım ve hayvancılıkta önemli bir planlamaya ihtiyaç vardır. Hangi bölgeye hangi ürünler ekilecek, ülkenin genel ihtiyaç değerleri nelerdir, ihraç edilecek ürünler gibi tüm alanlarda planlama yaparak hem kendi kendine yeten bir ülke hem de ihracat yapan bir ülke konumuna gelebiliriz. Şehrimizde de ekilecek alanlar ile hayvancılık anlamında gerekli planlamalar devreye girmelidir. İşte tam bu noktada şehrimizde yeni kurulan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünü son derece önemli buluyoruz. Uzun süredir üzerinde çalışılan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması, Van ve bölgemiz için son derece güzel ve önemli bir kazanç olmuştur. Milletvekilimiz Abdulahat Arvas, aylar öncesinde enstitünün kurulacağı müjdesini vermişti. İlimiz, tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli cazibe merkezi konumundadır. Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması tarıma verilen önemin bir göstergesidir. Bölgede tarımı modernleştirmek, çiftçilere yönelik yenilikler sunmak ve tarımsal kalkınmayı sağlamak, gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan büyük fayda sağlayacaktır. Tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapılarak, kırsal alanda yaşam standartları yükselecektir. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında çiftçimiz, üreticimiz ve dolayısıyla memleketimiz kazanacaktır. Enstitü ile bilimsel çalışmalar ışığında geleceğimiz planlanacaktır. Tarım ve hayvancılıkta bölgemizin ve ülkemizin cazibe merkezi konumundaki ilimizde dönüşüm sağlayacak olan 13. Van Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ilimizde kurulması, tarım ve hayvancılık için son derece önemlidir. Kuruluşuna imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, uzun süredir emek veren milletvekilimiz Abdulahat Arvas’a ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, şahsım ve borsamız adına şükranlarımı sunuyorum. Enstitünün şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

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