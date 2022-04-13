Müdür Görentaş’tan meyve üreticilerine ilkbahar uyarısı

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, ilkbahar mevsimiyle birlikte çiftçilere bakım, budama ve zirai mücadele konusunda uyarılarda bulundu.

Müdür Görentaş, havaların ısınması ile birlikte meyve bahçelerinde bakım, budama ve zirai mücadele dönemine girildiğini belirterek, bu zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Van için ekonomik öneme haiz elma ve ceviz bahçelerinin bakım ve budamalarının aksatılmadan yapılması, kurumuş hastalıklı dalların budama ile ayıklanması ve ayıklanan dalların bahçeden uzaklaştırılması gerektiğini ifade eden Görentaş, “Zamanında yapılan budama ile meyve ağaç taç yapısı oluşturulur. Ağacın büyüklüğü ve dalların sıklığı kontrol altına alınır. Böylece ağaçların kısa sürede verime yatması da sağlanmış olur. Dengeli düzgün bir budama ile meyve iriliği ve meyve kalitesi de arttırılır. Güneş ışığından ağacın iyi bir şekilde faydalanması sağlanarak ağacın iyi havalanması sağlanır. Hastalıklı ve kuru dallar alınarak zirai mücadeleye yardımcı olunur. Alet ve ekipmanların bahçe içinde çalışabilmesi ve yapılan ilaçlamanın ağacın her tarafına sirayet edebilmesi için gerekli boşluklar oluşturulmuş olur. Verimden düşen ağaçlar budama ile gençleştirilerek yeniden verimli ağaçlara dönüşmeleri sağlanır. Bu bağlamda ağaç budama işlemi bu konuda tecrübeli kişiler tarafından bilinçli yapılmalıdır” dedi.

Bölgemizde meyve ağaçlarını budamak için en uygun dönemin ilkbahar olduğunu ifade eden Görentaş; meyve bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılarla mücadeleye de değinerek, özellikle ceviz, elma, armut ve bazı sert çekirdekli meyve ağaçlarının uyanmaya başladığını kaydetti. Görentaş, “Yağışlı ilkbahar dönemlerinde meyve bahçelerinde verim kayıplarına neden olan bazı mantari (fungal) hastalıklar, primer enfeksiyon dediğimiz ilk bulaşmalar bu dönemde oluşuyor. Önceki yıllarda elma, armutlarda karaleke, kaysıda ve bazı sert çekirdekli meyve ağaçlarında görülen yaprak delen (Çil), erikte cep hastalığı gibi hastalıklardan dolayı ürünlerde verim kaybı yaşayan üreticilerimizin bu bahçelerde şimdiden önlem olarak ‘bordo bulamacı’ uygulamasını yapmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.