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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Gevaş Temsilciliğinden iki büyük proje

İHA

Kızılay Gevaş Temsilciliğinden iki büyük proje

Kızılay Gevaş Temsilciliği tarafından ‘Toplumsal Şenlendirme Programı’ çerçevesinde hazırlanan “Hilalimi Sahneye Taşıyorum” ve “Senin Etkinlik Çadırın” projeleri onaylandı.
Kızılay Gevaş Temsilciliğinin yerel, kamu kuruluşları ve STK’lar arasında bağ kurarak, yerelde güçlü bir birliktelik gerçekleştirilmek, proje temelli sürdürülebilir bir şekilde bölgesel/yerel şenlendirmeyi geniş bir alana yaymak amacıyla hazırladığı iki proje onaylandı. Türk Kızılay Gevaş Temsilciliği ile Gevaş Gençlik Merkezi tarafından ortak hazırlanan projelerin onaylanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kızılay Gevaş Koordinatörü Seferi Baybure, “Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirmelerini, bununla birlikte hiçbir ayrım yapmaksızın insanların acılarını önlemeye veya hafifletmeye çalışan Türk Kızılay’ının insan hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmak, bununla birlikte, ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olan Kızılay’ı çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şekilde anlatmayı hedefliyoruz” dedi.
Projelerin detayları hakkında da bilgi veren Baybure, “Hilalimi Sahneye Taşıyorum projemizle; çocuklara, gençlere yeni bir dünyanın kapılarını açan, farkındalık oluşturarak birçok duyguyu içselleştirmelerini sağlayan onların kaliteli vakit geçirmelerine olanak tanıyan tiyatro oyunlarını çalışmalarımızda kullanarak, gençlerimizi ve ailelerini hem kültürel, sanatsal bir yolculuğa çıkarmak hem de ihtiyaç anında yardımlaşmanın dayanışmanın hoşgörü ve şefkatin simgesi olan Kızılay’ı en etkili şeklide tanıtmak ve gönüllülük çalışmalarına gençlerin katılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktayız. Kızılay’ın yedi temel ilkesi olan; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik, evrensellik gibi temel değerlere uygun olarak hazırlanacak oyunlarla, tiyatro eğitimi alan gençlerin oyunları sahnelemeleri sağlanacaktır. ‘Senin Etkinlik Çadırın’ projemizle de, hiçbir ayrım gözetmeksizin tarafsızlık, bağımsızlık ve insanlık ilkeleri çerçevesinde, evrensellik ilkesiyle hareket eden kuruluşumuzun tanınırlığını arttırmak ve bu ilkeleri en iyi şeklide çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmaktır. Projemizde bir etkinlik çadırımız olacak ve bu etkinlik çadırımız çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgilerini çekecek şekilde dizayn edilecektir. Etkinlik çadırımızda çocuklarımıza yönelik akıl ve zeka oyunları, boyama, kesme, yapıştırma oyunları, beceri oyunları, nostaljik oyunlar, oyun havuzları, matrak, ip, portatif langırt, okçuluk malzemesi, yüz boyama gibi malzemeler olacaktır. Aynı zamanda çocuklara eğitici ve kişisel gelişimlerini destekleyici oyunlar öğretilecektir. Müzikli drama çalışmaları, grup çalışmaları şeklinde yapılacak etkinliklerde Kızılay’ın amacı, hedefleri ve gönüllülük çalışmaları çocuklara ve gençlere anlatılacak, buna yönelik etkinliklerin yapılması sağlanacaktır. Etkinlik çadırı ilçe merkezinde kurulabileceği gibi okullarımızda, mahalle meydanlarında da kurulabilecektir” ifadelerini kullandı.
Proje sonunda etkinlik çadırında çocukların kendi elleriyle yaptıkları resim, çizim, boyama, el işi gibi çalışmaların yer alacağı bir sergi düzenleneceğini sözlerine ekleyen Baybure, “Proje paydaşımız olan Gevaş Gençlik Merkezimizle, ulaşamadığımız gencimiz kalmasın şiarıyla hareket edecek, her alanda çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerini desteklemeye çalışacağız. Bu projelerin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Gevaş Gençlik Merkezine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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