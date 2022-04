VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan yetkililere çağrı “İnşaat sektöründe yeni bir fiyat düzenlemesi istiyoruz”

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı ve aynı zamanda Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, inşaat malzemelerinin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesinin sektöre hareketlilik getireceğini söyledi.

Temel inşaat malzemelerinin fiyatlarında yaşanan yüksek artış ve kurdaki dalgalanmanın, müteahhitler başta olmak üzere sektörde yer alan iş insanlarını zor duruma getirdiğini ifade eden Kandaşoğlu, bu durumun kamuya iş yapan müteahhitleri maalesef iflasla karşı karşıya getirdiğini söyledi. 2020 yılında meydana gelen pandeminin bütün dünyayı etkisi altına aldığına değinen Kandaşoğlu, “Bu büyük bir olaydır. Pandemi, ekonomi başta olmak üzere her yönüyle bütün ülkelere zarar verdi. İstihdam alanına ve özellikle işverenlere zarar verdi, işverenlerin moralini bozdu. İşverenlerin bu pandemi de en büyük kaybı, moral bozukluğu oldu. İş adamlarımız moralmen çok sıkıntı yaşadılar. Ekonomi, her zaman işverenin sırtında bir yüktür. Ne olursa olsun iş adamları her zaman risk altındadır. İşveren iş veriyor, insan çalıştırıyor, sigorta primi yatırıyor, KDV ödüyor. Tüm bu sıkıntıların yanında, ekonomide ani fiyat farkı çıkması ve askeri ücretin yüzde yüz artması, iş adamlarımızı zorda bıraktı. Şu anda iş adamların çoğu iş yapamıyor, iş yeri açamıyor” dedi.

Her sene ilkbahar mevsimi ile başlayan sezonda yaklaşık 750 kişinin istihdamını sağladığını vurgulayan Başkan Kandaşoğlu, “Şu anda ise ancak 300 kişiyi işe başlatabildim. Diğer 450 kişi ise beklemede. Her gün beni arıyorlar, iş yerime geliyorlar ve ne zaman iş başı yapacaklarını soruyorlar. Biz hep sezon açılınca beraber çalışıyorduk ama maalesef şu anda yapamıyorum. Bizi en çok mutlu eden; insanları çalıştırmak, onları mağdur etmemektir ama maalesef hem pandemi hem ekonomik dalgalanma, RusyaUkrayna savaşı derken her gün bir sorun yaşanıyor. ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde kış nedeniyle yaklaşık 7 aydır insanların evlerinde olduğuna dikkat çeken Kandaşoğlu, “Bizim başka çalışma alanımız, üretim fabrikalarımız yok. Biz hizmet sektörüyüz ve hizmet sektörü de sezonluktur. Mayıs ayından Kasım sonuna kadar çalışır. Kasım ayında kontağı kapatır ve tekrar Mayıs ayına kadar beklemede kalır. Bu nedenle insanlar bizi bekliyor. Ciddi bir şekilde harekete geçmememiz lazım. Sadece ben değil bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın, il ve ilçe belediyelerimizin topyekûn harekete geçmesi lazım. Belediyeler ve kurumlar plan ve projelerini ortaya koymaları lazım. 2023 yılında seçim olacak. Seçimden önce belediye ve kamu kurumları iş yapmak zorundadır. Biz özel sektörlerde onları bekliyoruz. Onlar plan ve projelerini belirleyecekler ki, bizlerde onların işlerini alıp, insanları çalıştırabilelim” diye konuştu.

Türkiye’de şu anda fiyat farklarından dolayı bazı firmaların iş yapamadığını belirten Kandaşoğlu, “Özellikle demir başta olmak üzere betonda ve diğer inşaat malzemelerinde ciddi bir fiyat farkı var. Piyasadaki ani dalgalanma nedeniyle kimse iş yapamıyor. Eğer iyi bir fiyat farkı verebilirlerse herkes elindeki işi bitirecek. İnşaat sektörü ülkemizde çok önemli bir sektörlerdir. Çünkü inşaat sektörü ile birlikte taşeronu, makinacısı, ustacısı, doğramacısı, sıvacısı, kalıpçısı gibi yaklaşık 25 sektör daha da çalışıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızdan fiyat farkı ile ilgili bir düzenleme bekliyoruz. Bu sektör hareketlendiği zaman herkes rahat bir nefes alacaktır” dedi.

