Fırtına çatıları uçurdu

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– Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin ve okulun çatısı uçtu.

Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına hasara sebep oldu. Mahallede ikamet eden Hosrof Er isimli vatandaşa ait evin çatısı ile mahalle okulunun çatısında hasar meydana geldi.

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