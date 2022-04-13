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Van'da, kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Van'da, kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VANErciş karayolunda durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altında gizlenen Afgan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü D.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah saat 04.00 sıralarında VanErciş karayolu üzerinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir kamyonda ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasasındaki brandanın altında gizlenen Afgan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, gözaltına alınan kamyon sürücüsü D.K. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçakçılığa konu olan 15 bin TL paraya da el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-04-13 21:11:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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