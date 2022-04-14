Van Büyükşehir Belediyesi tarımsal faaliyetlerine başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kırsal mahallelerdeki tarımsal faaliyetlerine başladı.

Hayata geçirdiği projelerle kentteki tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı tarımsal çalışmalarına start verdi. Geçtiğimiz sene yürütülen sulama kanalı, sıvat, gölet ve arazi yolları çalışmalarıyla çiftçinin yüzünü güldüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yılki çalışmalarına Edremit Taşkonak, Gürpınar Tepegölen, Erciş Kardoğan ve Tuşba Çakırbey mahallelerindeki arazi yolu açma ve sulama kanalı temizliği ile başladı.

Kış aylarında yaşanan yoğun kar yağışı ve uygulanacak sıkı tarımsal faaliyetlerle çiftçilerin verimli bir sezon geçirmesi için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, üretime dayalı tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin yanında olacak. Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği başarılı projelerle adından söz ettiren Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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