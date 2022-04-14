Van’da ‘Bilinçli Medya Kullanımı’ semineri

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı bünyesinde ‘Bilinçli Medya Kullanımı’ semineri verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Arslan tarafından verilen seminerde, sosyal medya başta olmak üzere görsel ve işitsel medyanın doğru kullanımı ile ilgili önemli bilgiler verildi.

Özellikle sosyal medyanın aile üzerindeki etkilerinin de anlatıldığı ve oldukça verimli geçen seminer, sorucevap bölümüyle sona erdi.

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