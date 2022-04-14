Van’da 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş vaziyette 14 kilo 500 gram eroin ve 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Nisan günü saat 05.00 sıralarında uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Başkale ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan operasyon sonucunda araziye gizlenmiş vaziyette 14 kilo 500 gram eroin ve 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirilmiş olup, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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