İnci kefali için hazırlık çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnci kefali için hazırlık çalışmaları tamamlandı

İHA

İnci kefali için hazırlık çalışmaları tamamlandı

Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olan inci kefali balığı için uygulanacak av yasağı döneminde yapılacak korunma çalışmalarına yönelik hazırlıklar tamamlandı.
Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce inci kefalinin 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin yasak olduğu ve yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezalarının uygulanacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı dönemi öncesi tüm hazırlık çalışmalarının tamamlandığını belirtti. İl Müdürü Görentaş, “Müdürlüğümüz organizesiyle inci kefali koordinasyon toplantısı düzenlendi. Komisyon üyeleri tarafından 2022 yılı av yasağı döneminde yapılacak çalışmalar ile ilgili komisyon kararları alındı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av yasağında görevli tüm jandarma karakol komutanlıkları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, il/ilçe emniyet müdürlüklerine ve yol kontrol noktalarına gidilerek av yasağında yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirilmelerde bulunuldu. Ayrıca ekiplerimiz tarafından, av yasağında görevli kolluk kuvvetlerinin katılımıyla istişare ve arazide yapılacak çalışmalar ile ilgili sahada görev alacak ekiplere yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, Şube Müdürü Muhammet Demir mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Van’da ilk kez inci kefali av yasağında sahada görev alacak Sahil Van Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ile birlikte inci kefali üreme göçünün gerçekleştiği alanlar gezildi. Şube müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Muradiye, Erciş ve Edremit ilçelerinde bulunan 10 okulda yaklaşık bin öğrenciye yönelik inci kefali bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi. Böylece av yasağı hazırlık çalışmaları tamamlanmış oldu” dedi.
Av yasağı denetimlerin 15 Nisan Cuma gününden itibaren başlayacağını duyuran Görentaş, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda av yasağı çalışmalarımızı jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle birlikte yapacağız. Dönem içerisinde avlanmayı minimize etmeye çalışacağız. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığımızdan temin ettiğimiz ödeneklerle alınan 12 aracı jandarma ve emniyet ekiplerimize teslim ettik. Av yasağı sürecinde denetim çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre yapılacak. Balık satış noktalarını da denetleyerek balık satışının önüne geçeceğiz. Kaçak avcılığa asla izin vermeyeceğiz. Av yasağı, balık boylarının uzaması ve popülasyondaki artışla beraber, balıkçılıkla geçinen 15 bin ailenin desteklenmesine katkı sunacaktır. Tüm vatandaşların yasak dönemi boyunca hassas davranması gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araziye gizlenmiş 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Araziye gizlenmiş 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van’da 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına model proje
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına model proje
Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı
Van’da çiftçilere yüzde 50 hibe ile ceviz fidanı dağıtımı
YEREL HABERLER Van’da çiftçilere yüzde 50 hibe ile ceviz fidanı ...
Van’da ‘Bilinçli Medya Kullanımı’ semineri
YEREL HABERLER Van’da ‘Bilinçli Medya Kullanımı’ semineri
Ekiplerden kapalı Van- Bahçesaray yolunu açmak için yoğun çaba
YEREL HABERLER Ekiplerden kapalı Van- Bahçesaray yolunu açmak için ...
VASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER VASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor
Van Büyükşehir Belediyesi tarımsal faaliyetlerine başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi tarımsal faaliyetlerine ...
Doç. Dr. Karadaş: “Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Karadaş: “Öğrencilerimizi geleceğe ...
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Başkan Vekili Aydın gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın gençlerle buluştu
Kurumun çelik kasasında tabanca çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kurumun çelik kasasında tabanca çalan şahıs yakalandı
Van'da 96 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 96 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da, kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da, kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı
Küçük Mustafa tekerlekli sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER Küçük Mustafa tekerlekli sandalyesine kavuştu
Fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına çatıları uçurdu
Van’da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Van’da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan yetkililere çağrı “İnşaat sektöründe yeni bir fiyat düzenlemesi istiyoruz”
YEREL HABERLER VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan yetkililere ...
Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle ...
3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nda snowboard keyfi
YEREL HABERLER 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nda snowboard keyfi
Van'da balıkçılar son ağlarını çekti, tekneler kıyıya yanaştırıldı  
YEREL HABERLER Van'da balıkçılar son ağlarını çekti, tekneler kıyıya ...
Kızılay Gevaş Temsilciliğinden iki büyük proje
YEREL HABERLER Kızılay Gevaş Temsilciliğinden iki büyük proje

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.