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Van’da Turizm Haftası etkinlikleri başlıyor Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu: “Van’da turizm patlaması yaşanacak”

İHA

Van’da Turizm Haftası etkinlikleri başlıyor Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu: “Van’da turizm patlaması yaşanacak”

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, ‘1522 Nisan Turizm Haftası’ nedeniyle yaptığı açıklamasında 2022 yılında Van'da turizm patlamasının yaşanacağını söyledi.
Van’ın tarihi güzellikleri, eşsiz doğası ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan geçmişi ile gezilmesi gereken önemli şehirlerden biri olduğuna değinen Uslu, “Anadolu’nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü’nü bağrında barındıran bir şehirdir. Van’ın gezilecek tarihi ve turistik birçok yerleri vardır. Medeniyetlerin kesişme noktası diyebileceğimiz bir konumda bulunan Van, kültürel zenginliğinin başlıca nedeni kucak açtığı çok sayıda uygarlığın bıraktığı mirastır” dedi.
Van denilince akla Urartu medeniyetinin geldiğini vurgulayan Uslu, “Van ve çevresi zengin Urartu mirasını yansıtan tarihi bir dokuya sahiptir. Van elbette Urartularla sona ermemiş; Pers, Part, Sasani, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Karakoyunlu ile Osmanlı dönemlerinin her birinde önemli ve stratejik bir yerleşim olmaya devam etmiştir. Bu görkemli medeniyetlerin sanatı, inançları, sosyal hayatı ve kültürü başta olmak üzere kadim şehir Van’ın, binlerce yıllık tarihini öğrenmek isteyenleri bekliyor. Ayrıca kentin sahip olduğu eşsiz masmavi denizi, 4 adası ve tarihi kalıntılarıyla, ulaşılması zevk veren Artos ve Erek dağları, şelaleleri bile kıskandıran Muradiye Şelalesi, Urartu’nun başkent mührü olan Van Kalesi, zirve görünümlü Hoşap Kalesi, bölgenin ikinci en büyük Selçuklu Mezarlığı olan Gevaş Mezarlığı, açık hava müze konumunda olan Eski Van Şehri ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkaran Van Müzesi ve daha birçok sayamadığımız tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan bir şehirdir Van” ifadelerini kullandı.
İnsanların birbirini tanıma ve anlamalarına aracılık eden, insanları birbirine kaynaştıran ve böylelikle evrensel barışa da büyük katkı sağlayan turizmin aynı zamanda ülkeler ve toplumlar için yeni ve büyük bir gelir kaynağı da oluşturduğunun altını çizen Uslu, “Gelen her turist, kentin ekonomisine önemli bir katkısı olmakla birlikte ilimizin gönüllü birer elçisi olarak görmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle turizm bilincini geliştirmek ve farkındalığını arttırmak amacıyla her yıl 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Turizm Haftası” münasebetiyle turizm sektörü mensuplarına ve bu alanda hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, önümüzdeki turizm sezonunun İlimiz ve ülkemiz adına verimli geçmesini temenni ederim” diye konuştu.
Türkiye’nin turizmde ciddi atılımlar yaptığını belirten Uslu, “Ülkemizin 20232025 hedeflerinde 100 milyon turistin ağırlanması düşünülüyor. Bizde ülkemize gelebilecek olan turist potansiyelini kentimize daha çok getirip, Van’ın turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyoruz. Çünkü Van sadece kendisini değil, bölge illeri de besleyecek bir kültürel potansiyele sahiptir” dedi.
2022 yılında 20 binin üzerinde turistin Van’a geldiğine dikkat çeken Uslu, “Vana gelen insanların yüzde 80’i mutlaka Akdamar Adası’nı gezi düzenliyor. Akdamar Adası’nın ziyaret verilerine baktığımızda bu gün itibariyle 20 bini aştık. Pandemi sürecinin gevşemesi ile birlikte 2022 yılının; Van için turizmde çok iyi bir noktaya gelebileceğini, turizmde bir ziyaretçi patlaması yaşayabileceğimizi söylemek mümkün. Ben bu çerçevede 1522 Nisan Turizm Haftasının ilimize bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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