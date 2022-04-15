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Van Gölü kenarındaki ahırlar yıkıldı, sahil bandı projesi başlatıldı

DHA

Van Gölü kenarındaki ahırlar yıkıldı, sahil bandı projesi başlatıldı


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN Gölü ile çevresinin kirlenmesine neden olan şehir merkezindeki ahırlar, tek tek yıkılıyor. Göl sahilinde İpekyolu sınırlarındaki 307 ahırın yıkıldığı bölgeye, belediyenin geliştirdiği projeyle sahil bandı ve park projesi uygulanıyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ahırların 75'inin daha bu yıl içinde yıkılacağını ve bölgeye de sahil bandıyla park yapılacağını söyledi.
Şehir merkezinde, Van Gölü ile çevresinde kirliliğe neden olan ahırlar yıkılıyor. Van Gölü kıyısındaki Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin de desteklediği çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, ahırları polis eşliğinde yıktı. Şu ana kadar İpekyolu ilçesinde bulunan ve Van Gölü'nün kirlenmesine neden olan 307 ahır yıkıldı. Belediyenin geliştirdiği projeyle de bölgede, sahil bandı ve park yapımına başlandı. Ekiplerin, sahil bandının güzel görünüme kavuşması amacıyla başlattığı çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Her ilçe belediyesi, kendi sınırlarındaki sahil bandı projesini yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyelerinin çalışmalarına iş makineleriyle destek veriyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan kent halkının, bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için valilik de kırsal alanda hayvancılık faaliyeti yürütecek çiftçilere, yol yapım ve diğer konularda yardımcı oluyor. Kent merkezinin ahırlardan arındırılmasıyla hem göl çevresinin kirlilikten korunması hem de kıyı kesimlerinde yaşanan sinek sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.
'HALKIMIZI VAN GÖLÜ İLE BULUŞTURACAĞIZ'
Van Kalesi'nin güneyindeki sahil bandında inceleme yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Biliyorsunuz sahilde birçok ahır vardı. Bu ahırlar hem Van Gölü'nü kirletiyor hem de insanlarımızın göle ulaşmalarını ve buradaki etkinliklere engel oluyordu. Bu noktada şu ana kadar 307 ahır yıkıldı. Bu sene içinde de 75 ahırın yıkımı daha gerçekleşecek. Bu sahil bandını hemşehrilerimizle buluşturmak istiyoruz. Burada ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu alanda park çalışmamız da var. Toplam 230 dönümlük alanda bir park çalışmamız olacak. Hemen yanı başında ise yaklaşık 100 bin metrekare alanda sahil bandı ve aynı zamanda ikinci park çalışması var. Bu çalışmalarımız 'Millet Bahçesi'ne benzer park ve etkinlik alanları olacak. İnsanlar buraya geldiğinde ağır bir kokuyla karşı karşıya kalıyordu. Ahırcılık faaliyetleri uzun süre burada devam etmiş ancak burası Van'ın en değerli havzasıdır, en değerli yeridir. Yeni ahır yapımına izin vermediğimiz gibi yıkma noktasında da bir irademiz var" diye konuştu.
Van Gölü'nün korunması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Ahırları yıkılan vatandaşlarımız, kırsal alanda hayvancılık faaliyetlerine devam edecektir. Ahır yıkımlarında personellerimiz zaman zaman tepkiyle karşılaşıyor. Bunun için biz de hemşehrilerimizden rica ediyoruz. Bir zorlukla karşılaşmak istemiyoruz çünkü buralar değerli havzalar. Bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu noktada buradaki yapıların tamamı zaten kaçak yapı. Hem göl kirleniyor hem insanlar koku içinde kalıyor hem de bu bölge gelişemiyor. Buna karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Kentimizin gelişmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Hayvan sahipleri ve ahır sahipleri kırsal bölgeye gitsinler. Yol ve faaliyetlerini gerçekleştirme noktasında da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yardım ediyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız da sürüyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2022-04-15 10:50:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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