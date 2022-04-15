Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor Van'ın iki güzel yüzü, bir taraftan kardelenler açarken, diğer taraftan ise metrelerce kar ile mücadele

Van'da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte bir taraftan kardelenler açarken, diğer taraftan ise metrelerce karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin sahil kentlerinde deniz sezonu açılırken, VanBahçesaray karayolunda halen karla mücadele çalışmaları devan ediyor. Kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdecisi olan bilinen kardelenler, sert geçen kış mevsiminin ardından gün yüzüne çıkmaya başladı. VanBahçesaray karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerinde açan kardelenler, bölgede 2 mevsim aynı anda yaşanıyor. Karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri büyülerken, bir taraftan da aynı güzergah üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.



“Kardelenler açtı”

Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının ortalarında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van’ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor. Baharın müjdecisi kardelenler açarken, VanBahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.