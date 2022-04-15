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Van’ın Erciş ilçesinde rögar kuyusuna düşen koyun kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Vanyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Rögar kuyusuna düşen koyun, vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Koyun sahibine teslim edilirken, kuyu ise kapatıldı.

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