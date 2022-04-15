Tuşba’da yangın

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Van’ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçedeki hurdacılar sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın tamamen söndürüldü.

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