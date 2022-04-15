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Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi

DHA

Bakan Kurum Van'da toplu açılış yapıp, yeni konutlar için müjde verdi


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'da toplu açılış törene katıldı. Yeni konutların müjdesini veren Bakan Kurum, verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.
Toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Kurum, buradan da Tuşba ilçesinde düzenlenen toplu açılış ve buradan da canlı olarak Edremit Millet Bahçesi fidan dikim törenine katıldı. 
Bakan Kurum, kent için verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Toplam yatırım değeri 200 milyon lirayı aşan, içerisinde Erciş Millet Bahçesi, Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Çatak Atıksu Arıtma Tesisi, Van Defterdarlığı binalarının yer aldığı toplam 26 eserimizin açılışını yapıyoruz. Yine bir sözümüzü daha tutuyor, 37 bin metrekare büyüklüğündeki Edremit Millet Bahçemizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz" dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023'ün büyük Türkiye'si için hep birlikte omuz omuza verdiklerini ve bu yolda, 85 milyonla beraber olduklarını belirten Bakan Kurum, cennet vatana hizmet için durmadan, dinlenmeden gayretle çalıştıklarını ifade etti. Gelişmenin, refahın, kalkınmanın önündeki engelleri kaldırdıkları, çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyenlere fırsat vermediklerini ve bu vatanın yoluna taş koyanları hep birlikte bertaraf ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Van depreminden sonra arı gibi çalıştık; tam 17.500 konut, köy evleri ve dükkânı inşa ettik. Vanlı kardeşlerimizi çocuklarımızı, güzel yavrularımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturduk. Van'ın o güzel çocuklarının yeniden gülümsemesine, gözlerinde yeniden umutlar yeşermesine bizleri vesile kılan Allah'a sonsuz kere hamd ediyoruz, sonsuz kere şükrediyoruz" diye konuştu.
`100 BİN SOSYAL KONUT PROJEMİZ VAR´
Van´a hak ettiği kıymeti verdiklerini ifade eden Bakan Kurum, "20 yılda, 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdık. Tabi bakanlık olarak da gözümüzün nuru Van'ımıza her daim hizmet ettik, yatırım bedeli tam 10 milyar liralık projeyi şehrimize armağan ettik. Bakın buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda Van'da; toplam 1 milyar 25 milyon liralık yatırımımız var, harıl harıl çalışıyoruz. Bu yatırımların önemli bir bölümünün, toplam yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon lira olan projelerimizin açılışlarını da yapıyoruz. Van'da birinci önceliğimiz ise kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü. Erciş'te, 3 etap halinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projemizi biliyorsunuz. Bunun birinci etabında 407 dükkân ve 48 ofisin yapımını tamamladık, hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2. ve 3. etapların imar planlarını onayladık. İnşa çalışmalarına çok yakında ekiplerimiz başlıyor. Dönüşüm çalışmalarımızın en önemli bölümünü TOKİ'mizle ürettiğimiz sosyal konutlarımız oluşturuyor. Bugün Van'da bir konut rekoruna ulaştık; toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evini şehrimize kazandırdık. Yine bugün sahada, toplam yatırım değeri 935 milyon lira olan 975 konut, 420 ahır, 150 köy evi, 3 millet bahçesinin yapımına hızla devam ediyoruz. Tabi bir de biliyorsunuz, dar gelirli Vanlı kardeşlerimiz için 100 bin sosyal konut projemiz var. Bugün yine sahada, 801 konutun inşasına süratle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, kente yapılacak millet bahçeleri ve konut alanında yapılacak çalışmalardan da bahsetti.
'MARMARA DENİZİ GİBİ AYNI HAYALİMİZ VAN GÖLÜ İÇİN DE VAR'
Toplam yatırım bedeli 532 milyon lira olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışından sonra çalışmalarına başlanan Van Gölü kıyı ve dip temizliği bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada da açıklamalarda bulundu.  Bakan Kurum şöyle konuştu:
"Van Gölü'nü koruma, kurtarma, eylem planı çerçevesinde önemli bir proje başlattık. Bu projeyi de Türkiye'deki diğer çevre projelerinde olduğu gibi yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi´nin himayelerinde yürütüyoruz. Bu da yaklaşık 14 kilometrelik bir güzergah. Bu güzergahta üç etap halinde dip çamuru temizliği yapacağız ve toplamda 2 milyon 700 bin metreküp bir dip çamuru temizliğinden bahsediyoruz. Valiliğimiz, belediyelerimizle birlikte koordinasyonu tam anlamıyla sağladık ve ilk etapta birinci etapta yaklaşık 3,5 kilometrelik bir güzergahı tamamlayacağız. Şu ana kadar 130 bin metreküp dip çamurunu temizlemiş olduk Burada daha önce rastlanmadığımız ördek, kuş ve canlarımız da artık Van Gölü kıyısında gözükmeye başladı. Bu da sevindirici bir durum. Koku nedeniyle vatandaşlar bu parkta oturamıyorlardı. Şimdi tıklım tıklım oluyor. Tabi bu proje kapsamında Tuşba ilçesinden üniversitemize giden bir millet bahçesi de yapacağımızı ifade etmiştik. Toplam 717 bin metrekare. Ayrıca koruma projesi kapsamında Van Gölü çevresinde ne kadar ilimiz, ne kadar belediyemiz varsa atık sularının Van Gölü'ne bırakılmaması adına da bir örnek çalışma yürütüyoruz. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz Van'a kıyısı olan il ve ilçelerimizle birlikte bu projeyi yürütüyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2022-04-15 17:56:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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