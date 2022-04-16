Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’dan Turizm Haftası mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Turizm Haftası" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Van’ın her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını ifade eden Aydın, “Turizm, ekonomik kalkınmaya çok büyük bir katkısı olan ve tüm dünyada hızlı gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Her yıl farklı coğrafyalardan ilimize misafir olarak gelen tanışıp, kaynaştığımız misafirlerimizi Van'da en iyi şekilde ağırlamamız uzun vadede turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede ilimizde alternatif turizm faaliyetleri ile turizmin çeşitlendirilmesi ve sürenin uzatılarak turizmin sürekliliği için hep birlikte daha özverili olmamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Turizm Haftası'nı” kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.