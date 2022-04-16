Van’da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde bir teknede 50 metrelik uzatma ağına el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş ilçesinde yasak döneminde inci kefalinin avlanmasını önlemek için denetim yaptı. Ekipler denetimler çerçevesinde balıkçı barınaklarında demir atan tekneleri de denetledi. Yapılan denetimlerde bir teknede süreçte yasaklı olan uzatma ağına el koydu.

Denetimlere katılan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, teknelerde yasaklı olan ağların da bulundurulmaması gerektiğini belirtti. Av yasağının ilk gününde tüm balıkçı barınaklarını ve tekneleri denetlediklerini ifade eden Şube Müdürü Demir, “Av Yasağı döneminde balıkçı tekneleri karaya çekmek zorunda ve teknede herhangi bir istihsal malzemesi bulundurulmamalıdır. Bu çerçevede ekiplerimizle Erciş’te bulunan tekne barınağında yaptığımız denetimlerde yaklaşık 50 metre uzunluğunda uzatma ağına kamuya geçirilmek üzere el koyduk. Tekne barınağı ve balıkçı barınağı denetimlerimiz devam edecektir” dedi.

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