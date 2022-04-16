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Yasağın ilk günü balıkçı teknesinde 50 metre uzatma ağı ele geçirildi

DHA

Yasağın ilk günü balıkçı teknesinde 50 metre uzatma ağı ele geçirildi


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayabilen, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı, 15 Nisan itibarıyla başladı. Yasak döneminde kaçak avcılara karşı sürekli denetimler yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, üreme göçünün en yoğun görüldüğü Erciş ilçesindeki balıkçı teknelerinde yaptıkları denetimlerde 50 metre uzatma ağı ele geçirdi.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik tür olan inci kefalinde üreme dönemi 15 Nisan15 Temmuz için av yasağı başladı. Tatlı suya göçüyle görsel güzellik sunan inci kefalinin av yasağı öncesi balıkçılar, teknelerini kıyıya yanaştırdı. 90 günlük yasak dönemi boyunca karadan jandarma, polis, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; göl üzerinde de bu yıl ilk kez Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılık yapanlara karşı denetim gerçekleştirecek.
Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, yasağın ilk günü Erciş´teki balıkçı teknelerini denetledi. Yapılan denetimlerde, teknede 50 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Av yasağının ilk gününde tüm balıkçı barınakları ve tekne barınaklarında il müdürlüğü olarak denetimlere başladık. Av Yasağı dönemimde balıkçı tekneleri karaya çekmek zorunda ve teknede herhangi bir istihsal malzemesi bulundurulmayacaktır. Bu kapsamda, İl Müdürlüğü ekipleri olarak Erciş´te bulunan Tekne Barınağında yaptığımız denetimlerde bir balıkçı teknesinde yaklaşık 50 metre uzunluğunda uzatma ağına kamuya geçirilmek üzere el koyduk. Tekne Barınağı ve Balıkçı Barınağı denetimlerimiz devam edecektir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-04-16 14:08:25

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