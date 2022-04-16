Derenin ortasında mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Muradiye ilçesinde derenin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Muradiye ilçesinden geçmekte olan Bendimahi çayında vatandaşlar kayalıkların üzerinde köpeğin mahsur kaldığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Karların erimesi ile debisi çoğalan çay itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı. Bir itfaiye eri halat yardımıyla suya girerek mahsur kalan köpeğin yanına geçti. Kurtarılan köpek tekrardan doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.