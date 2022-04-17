Edremit TOKİ yolu heyelan tehlikesine karşı kapatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarından dolayı yaşanan toprak kaymasından ötürü Edremit TOKİ yolunu geçici süreyle ulaşıma kapattı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince alanda yapılan ilk incelemenin ardından söz konusu yolun heyelan tehlikesine karşı çift yönlü olarak trafiğe kapatılması kararı alındı. Sürücülerin can ve mal güvenliği içinde alternatif güzergah olarak Eski Edremit TOKİ yolunu tercih etmeleri uyarısı yapıldı.

Ayrıca yaşanan toprak hareketlenmesi ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de alanda inceleme yapacak.

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