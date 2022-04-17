Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda korkutan yangın

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Van’ın Gevaş ilçesinde onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, bugün öğle saatlerinde ilçenin Hişet Mahallesi’ndeki sazlık alanda meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan ve alevlere teslim olan sazlık alanın büyük bir bölümü küle döndü.

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