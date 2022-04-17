Vali Bilmez’in eşi çocuklarla sahur yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez’in eşi çocuklarla sahur yaptı

İHA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle sahurda bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Bilmez’in eşi çocuklarla sahur yaptı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, çocuk evlerindeki öğrencilerle sahurda bir araya gelmeye devam ediyor.
Meral Bilmez, hemen hemen her gece bir çocuk evini ziyaret ederek sahur sofralarına misafir oluyor. Ramazanın başlamasından bu yana çocuk evlerindeki öğrencilerle çeşitli programlar yapan, iftar ve sahurda onlarla bir araya gelen Meral Bilmez'e dün geceki sahur ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’in eşi Bilgin Bekmez ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Afet Yardımcı eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda korkutan yangın
YEREL HABERLER Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda ...
Edremit TOKİ yolu heyelan tehlikesine karşı kapatıldı
YEREL HABERLER Edremit TOKİ yolu heyelan tehlikesine karşı kapatıldı
Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza
YEREL HABERLER Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ...
Van’da ‘Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası’ devam ediyor
YEREL HABERLER Van’da ‘Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası’ devam ...
Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 TL para cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 TL para cezası
İpekyolu’nda Grup Tillo ile Ramazan coşkusu
YEREL HABERLER İpekyolu’nda Grup Tillo ile Ramazan coşkusu
Van'da jandarmanın bastığı ev uyuşturucu imalathanesi çıktı
YEREL HABERLER Van'da jandarmanın bastığı ev uyuşturucu imalathanesi ...
Evinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ...
Derenin ortasında mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Derenin ortasında mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri ...
Van’da Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırılar kınandı
YEREL HABERLER Van’da Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırılar kınandı
Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu
YEREL HABERLER Van Gölü Aktivistleri, inci kefali nöbeti tuttu
Yasağın ilk günü balıkçı teknesinde 50 metre uzatma ağı ele geçirildi
YEREL HABERLER Yasağın ilk günü balıkçı teknesinde 50 metre uzatma ...
Çatak'ta sokakta başıboş dolaşan pitbull yakalandı
YEREL HABERLER Çatak'ta sokakta başıboş dolaşan pitbull yakalandı
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
Van’da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu
YEREL HABERLER Van’da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu
İnci kefalinde av yasağına dikkat çekmek için nöbet tuttular
YEREL HABERLER İnci kefalinde av yasağına dikkat çekmek için nöbet ...
Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER Kalp hastası, ambulans helikopterle sevk edildi
Van’da Analig Tenis Grubu müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Van’da Analig Tenis Grubu müsabakaları başladı
Van’da KYK yurtlarında iftar programı
YEREL HABERLER Van’da KYK yurtlarında iftar programı
Kalp hastası vatandaş ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kalp hastası vatandaş ambulans helikopterle hastaneye ...
Van'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Van'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Van’da terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele ...
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’dan Turizm Haftası mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’dan Turizm ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.