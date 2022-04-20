Yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteğinde antrenman yapıyor

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte yamaç paraşütü tutkunları Erek Dağı eteklerinde uçuş antrenmanlarına başladı.

Van’da Gevaş ilçesi Artos Dağı, Abalı Mevkiinde, Erek Dağı, Dağönü Mahallesi Gören Dağı başta olmak üzere ilimizin 150 metreden yüksek olan ve rüzgârı karşıdan alan bütün yamaç, tepe ve dağlarında yamaç paraşütü uçuşları yapılıyor. Yaz, kış yapılan bu spor yağış ve sert rüzgâr olmadığı sürece uçuşlar gerçekleştirilebiliyor.

Yamaç paraşütçü Kenan Çiftçi, beraberindekiler ile birlikte Erek Dağı’na çıkarak burada yamaç paraşütü uçuşlarının startını verdi. Burası kendilerinin eğitim alanı olduğunu ifade den Çiftçi, “Yaklaşık 2 yıldır bu sporu yapıyorum. Sezon öncesi antrenman yapıyoruz. Bu günde ilk kez nişanlımı uçurdum. Genelde bizim uçuş yaptığımız yerler Mollakasım ile Ayanis mahallesi civarıdır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunuyum. Aynı zamanda doğa sporları kulübüm var benim. Biz kulüp aracılığı ile uçuşlar, çeşitli esktrem sporları yapıyoruz. Sezon daha başlamadı. Yaptığımız antrenmanlara sezona bomba gibi gireceğiz” dedi.

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