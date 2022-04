Hilton Hotel’inden sokakta çalışan çocuklara iftar

Van’da Double Tree By Hilton Hotel tarafından sokakta çalışan çocuklara yönelik bir iftar programı düzenlendi.

Otelde düzenlenen iftar programına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman, Double Tree By Hilton Hotel Van sahibi Umut Akay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Çohaz, öğretmenler ve çocuklar katıldı. Programda bir açıklamada bulunan otel sahibi Umut Akay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan proje bünyesinde, sokakta çalışan çocuklara yönelik iftar programı hazırladıklarını ifade etti. Türkiye ve dünyada etkili olan korona virüs pandemisi nedeniyle iki yıldır etkinliğe ara verdiklerini belirten Akay, “Çocuklar, bizim geleceğimiz ve geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden bu etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

İftar programına yaklaşık 120 çocuğun katıldığını ifade eden Akay, “Türkiye’nin birçok ilinde iş yapıyoruz ama biz Vanlıyız ve buraya karşı sorumluluk hissediyoruz. Buradaki çocuklar da kendi çocuklarımız. Bunun için yapacağımız etkinliklerin hepsini Van’da planlıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de buna benzer çalışmaların içerisinde yer alacağız. Çünkü çocuklar bizim için çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde sokakta çalışan çocuklara yönelik bir merkezin kurulduğuna dikkat çeken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman ise “Burada sokakta çalışan çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çocuklarımızın yeri kesinlikle sokaklar değildir. Onların yeri; oyun alanları, parklar, bahçeler, eğitim salonlarıdır. Bu noktada ailelerimize büyük görev düşmektedir. Çocukları kesinlikle sokağa göndermemeliler. Çünkü çocuklar kendi çocukluğunu yaşamadığı taktirde, ileri süreçte daha büyük bir travma yaşayacaktır. Bu noktada çocuklarımıza eğitim ve oyun noktasında aileler olarak her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Eğer geleceğimizi sağlama almak istiyorsak, mutlak suretle çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu da ancak sevgi ve eğitimle olabilir. Ben bu anlamda çocuklarımıza yönelik böyle bir etkinlik düzenlediği için başta otel sahibi Umut Akay olmak üzere bütün otel personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar yemeği ile devam eden program, çocuklara hediye dağıtılması ile sona erdi.

