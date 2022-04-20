Milletvekili Arvas: “Erciş’te kent dokusuna yakışır bir kentsel dönüşüm projesi uygulanacak”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’te kentsel dönüşüm projesinin yeniden başlayacağını ve uzlaşma ofisinin tekrar açılacağını söyledi.

Milletvekili Arvas ile birlikte yıldızı parlayan Erciş’te yatırımlar artarak devam ediyor. 2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra toparlanmakta sıkıntı yaşayan Erciş, Milletvekili Abdulahat Arvas döneminde yatırımların merkezi oldu. Organize sanayi bölgesinin inşası, Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB projesinin başlatılması, galericiler sitesine yer tahsisi, devlet hastanesi açılması, ağız ve diş sağlığı merkezinin kurulması, Erciş’in içme suyu talebini karşılayacak Pay ve Aşağı Işıklı arıtma tesislerinin hizmet açılması, ilçe halkının doğalgaz konforuna kavuşturulması, mezbahane, olimpik yüzme havuzu, millet bahçesi ve kent ormanı gibi birçok nitelikli yatırımın yapıldığı Erciş, son yıllarda cazibesi hızla artan bir kent oldu.

Depremden sonraki süreçte başlayan Erciş Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabında yaşanan sıkıntılar üzerine Milletvekili Arvas konuya sahip çıkarak, projeden kaynaklı sorunları Çevre ve Şehircilik Bakanına ileterek Erciş’e davet etmişti. Bakanın Erciş ilçesini ziyareti ile birlikte yaşanan sıkıntılar hızlıca çözülmüş, proje tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Yaşanabilecek depremler sonucu bir daha can kaybı yaşanmaması için, afet riski altındaki alanları, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürmek isteyen Milletvekili Arvas, Erciş Belediyesi işbirliği ile Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etabının başlatılması amacıyla hak sahipleri ve bakanlıkla görüşülerek bir çalışma başlattı. Bu çalışma neticesinde 16 Nisan 2021 tarihinde uzlaşma ofisi açılarak süreç başladı.

Çeşitli çevrelerin girişimi ve yanlış yönlendirmeler sonucunda süreç akamete uğramış, yeterli sayıda kişinin muvafakati alınamadığı için ofis kapatılmıştı. Aradan geçen zaman zarfında hak sahiplerinin büyük çoğunluğu sürecin yeniden başlatılması hususunda Milletvekili Arvas ve Erciş Belediye Başkanlığı nezdinde girişimde bulunarak sürecin tekrar başlatılmasını talep etti. Yaklaşık bir ay önce Ankara’da yapılan görüşmede Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte vatandaşların yazılı taleplerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kentsel Dönüşüm Projesine sahip çıkılmasını ve ofisin tekrar açılmasını talep etmişti. 15 Nisan 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının Van programı çerçevesinde Erciş ilçesini ziyaret eden Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, hak sahipleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinin nüfus yoğunluğuna rağmen depremden sonra toparlanamadığını belirterek, “Kentsel ve çevresel sorunlar yıllar içinde birikerek kronik bir hal almıştır. Bunların çözümü noktasında yapılan imar çalışmaları neticesinde Bayazıt ve Salihiye mahallelerinde yaklaşık 149 hektar büyüklüğünde bir alan riskli ilan edilmiş, 2 ve 3. etap uygulama alanlarını kapsayan bölgede 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bakanlıkça onaylanmıştı. Bu çalışmalar doğrultusunda Erciş Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap ile ilgili süreç, hak sahiplerinin talebi ve Bakanımız Murat Kurum’un takdirleri ile yeniden başladı. İnşallah 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle TOKİ iştiraki olan GEDAŞ tarafından Erciş'te uzlaşma ofisi tekrar açılarak faaliyetlerine başlayacaktır” dedi.

Erciş’te kent dokusuna yakışır ve Erciş halkına layık bir proje ile örnek bir kentsel dönüşüm projesi uygulanacağını dile getiren Milletvekili Arvas, “Kentsel dönüşüm projesi ile amaçlanan riskli alanlarda ıslah çalışmalarını tamamlayarak ekonomik canlılığı arttırmak, bölgesel gelişimi sağlayarak kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırmaktır. İnanıyorum ki çarpık ve plansız kentleşmeyi düzenli bir hale getirecek olan bu dönüşüm, Erciş’in yeni bir anlayışla kentleşmesine olanak sağlayacak, fiziksel çevre kalitesini de yükseltecektir. Kentler, zamanla işlevsel ve fiziksel açıdan birçok değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Kentlerimizdeki değişim ve dönüşümü sürekli gündemde tutan çeşitli nedenler vardır. Sanayileşme, göç, aşırı nüfus yığılmaları, ekonomik şartlar, sosyal bilinçsizlik ve yanlış yer seçimi gibi maalesef şehir yapılarımızın fiziksel, ekonomik ve sosyal açılardan bozulmasına neden olmuş, dolayısıyla başta kent merkezleri olmak üzere şehrin çeşitli bölgeleri bu süreçten olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Kentsel dönüşüm, bu arayışların bir sonucunda çözüm yolu olarak ortaya çıkmış ve uygulanmaya başlanmıştır. İnşallah Erciş’te de kent dokusuna yakışır ve Erciş halkına layık bir proje ile örnek bir kentsel dönüşüm projesi uygulanacaktır. Erciş kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda bugüne kadar desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız başta olmak üzere Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü ve çalışma arkadaşlarına şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kolektif bir yaklaşımla bugüne kadar çözüm ve hizmetten yana halisane gayret gösteren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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