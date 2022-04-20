Çocuklar ‘Palyaçolar Sokağı’ ile eğlendi

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen tiyatro günleri etkinlikleri çerçevesinde ‘Palyaçolar Sokağı’ oyunu sahnelendi.

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak için başlattığı kültürel aktivitelerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Palyaçolar Sokağı’ oyunu, çocuklara keyifli anlar yaşattı. İlknur Ilıcalı İlkokulu, Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu ve Hüsrevpaşa İlkokulunda 370 öğrencinin ücretsiz olarak seyrettiği tiyatro oyunu ile öğrenciler doyasıya eğlendi.

Kültür sanat takvimi çerçevesinde gerçekleştirilen ‘tiyatro günleri’ etkinliklerinin yıl boyu belirli periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.

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