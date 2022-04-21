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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VANTB’de süt tankı teslim töreni

İHA

VANTB’de süt tankı teslim töreni

Van Ticaret Borsasında (VANTB) ‘Soğuk Süt Zinciri Projesi’ bünyesinde çiftçilere süt tankları törenle teslim edildi.
VANTB bahçesinde düzenlenen süt tankları teslim törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK ve oda başkanları ile çiftçiler katıldı. Törende açılış konuşması yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgede bugüne kadar hiç olmayan soğuk süt zincirinin oluşturulması için ilk temelin atıldığını ifade ederek, “120 noktadan süt toplayacak 45 tane 150 ile 200 litrelik tank dağıtımı ve üzerinde ikişer tonluk soğutma tankı olan araçların çiftçilerimize dağıtımı olacaktır. Dünya kadar projelerle yapılmış kenarda duran kullanılmayan tanklara şahit oluyoruz. İnşallah bunları hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz hem borsamız yakın takip eder ve bunları aktif şekilde kullanır” dedi.
Antibiyotik kullanılan sütün bu tankların içine konulmaması noktasında çiftçilerin duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Vali Bilmez, “Antibiyotik kullanılan hayvan sütü bu tankın içine girdiği anda bütün sütü borsa çıkarıyor. Çiftçimizin bu konuda duyarlı olması lazım. Bölgemizde genellikle peynir üretimi yapılıyor. Peynir üretimi için de bölge üreticileri soğuk zinciri tercih etmiyor. Bizim böyle bir sıkıntımız da var. Tabi temelini attığımız, DAP Başkanlığımızın da finanse ettiği bu projenin hayata geçirilmesi için sadece bu tankların dağıtılması çok anlam ifade etmiyor. Bu tankları kullanacak 120 çiftçimizin her birinin ayrı ayrı bilgilendirilmesi gerekiyor. Süt toplayan kişinin de zaman geçirmeden bu sütü getirmesi ve bu sütü kullanan firmalarımız da bu sütün nerede, nasıl kullanacakları, soğuk süt kalitesinin onlara ekstra bir avantaj sağlaması yönüyle sütün peynir olarak değil; belki günü birlik süt, yoğurt veya ayran olarak kullanılması yönünde teşvik edilmelidir. Ben bu anlamda projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu tankların çiftçimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise hayvancılığın sürdürülebilir ve karlı bir şeklide yürütülmesi için en önemli unsurun sütün değerlendirilmesi olduğuna vurgu yaparak, “Bu nedenle elde edilen sütlerin amacına uygun bir şekilde katma değerli olarak değerlendirilmesi hayvancılığın gelişmesine büyük bir katkı sunmaktadır. Bu proje ile işletmelerden toplanacak sütler soğuk zincirle sanayiye aktarılması, böylece soğukta muhafaza edilmesi gereken sütün; üretiminden, sanayi tarafından işlenmesinden ve tüketime kadar ki her aşamada özelliklerini ve gıda güvenliği kriterlerine uygunluğu muhafazası sağlanarak sanayide değerlendirilmesi, sütün kalitesinin arttırılması ve üretici tarafından da süt üretiminin arttırılmasını hedeflenmiştir. Türkiye’de üretilen sütün yüzde 60’ı sanayiye aktarılırken Van’da ise ancak yüzde 5’i sanayiye aktarılmaktadır. İlimizde sanayiye aktarılan süt miktarının bu kadar düşük olmasının önemli bir sebebi, sütün otlu peynir olarak değerlendirilmesidir. İlimizde yapılan çalışmada işletmelerin yüzde 3’ü ürettikleri sütü mandıralara verdiklerini, yüzde 77’si ise süt toplama merkezi kurulması halinde ürettikleri sütü, süt işleme tesislerine vermek istediklerini belirtmişlerdir. Bu nedenle, üretici ile sanayici arasında köprü olacak bir yatırım olarak soğuk süt zinciri kurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır” dedi.
VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de göreve geldikleri günden beri Van’ın tarım ve hayvancılıktaki durumu ile ilgili çalışma başlattıklarını ifade ederek, pilot bölge olarak seçtikleri Tuşba ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, en önemli eksikliğin sütün değerinde satılmadığını gördüklerini söyledi. Hem DAKA’ya sundukları fizibilite raporu sonucu hem de kendileri tarafından yapılan saha çalışmaları neticesinde böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğunu aktaran Süer, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile beraber DAP İdaresine proje başvurumuzu yaptık ve projemiz onaylandı. Bunun sonucunda 3 araç ve 45 tank teslim aldık. Çiftçilerimizin daha güvenilir ve daha sağlıklı koşullarda sütlerini pazarlayabilmelerini sağlamak ve sütü kayıt altına alabilmek adına projemiz son derece önemlidir. İlimiz ve bölgemiz için katma değer sağlayan projelerimiz devam ediyor ve bundan sonrada devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Projenin üreticiler ve işletmeler tarafından çok fazla talep gördüğünün altını çizen Süer, “Fakat alet ve ekipman eksikliğimiz bulunmaktadır. Çiftçilerimiz için YİKOB Başkanımızdan 30 adet 150 ve 250 litrelik tank, toplama merkezimiz içinde DAKA’dan 3 adet 5 tonluk tank ve ekipman istiyoruz. Ben bu anlamda projemize destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Program çiftçilere süt tanklarının teslim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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