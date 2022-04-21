Ailelerin HDP önündeki eylemine gaziler ve şehit ailelerinden destek



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemine Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyeleri de katılarak destek verdi.

Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 34'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasından yüksek sesle müzik açılarak eylem engellenmeye çalışıldı.

10 yıl önce PKK´lı teröristlerin kaçırdığı kayınbiraderi Fatih Aslan için eyleme katılan Aynur Aslan, "Fatih geri gel, yuvana dön. Annen çok hasta, senin geri gelmeni istiyoruz. Yazıktır gençliğine yazık. Annen çok hasta annen için gel. Sesimizi bastırmak istiyorlar. Kazanamayacaklar, biz kazanacağız. Anneler kazanacak, onlar kaybedecek. Buradan bütün anne babalara sesleniyorum. Çocuğu giden ya da gitmeyen herkes gelsin, çocuklarını istesinler" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyeleri de ailelerin eylemine katılarak onlara destek verdi. Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici, "Van Terörden Zarar Görenler Derneği ve tüm üyelerimizle birlikte evlat nöbetinde direnen ailelerimize desteğimizi sunduk. Sunmaya da devam ediyoruz. Diyarbakır´daki evlat nöbetinde olan annelerimize desteklerimizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. PKK terör örgütünü buradan bir kez daha lanetliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-04-21 15:21:00



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