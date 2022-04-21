Van’da ‘Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları’ sergisi

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ‘1522 Nisan Turizm Haftası’ kutlamaları çerçevesinde “Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Sergisi” düzenledi.

Van’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Van Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından ‘Turizm Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde “Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Sergisi” düzenlendi. Van Kent Meydanında düzenlenen serginin açılışına Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ve vatandaşlar katıldı.

70’e yakın Türk süsleme sanatı örnekleri, el emeği göz nuru el sanatı ürünü ve Van görsellerinin yer aldığı sergi ile ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, “Sahip olduğumuz tarihi, doğal ve kültürel değerlerimizin işlendiği bu güzel eserleri meydana getirip bizi bunlarla buluşturan sanatçılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Turizmde farkındalık oluşturmak ve ilimizi turizmde hak ettiği seviyeye getirmek için sahip olduğumuz bütün tarihi, kültürel ve doğal değerlerimizi işliyoruz. Aktif bir tanıtım çalışması içindeyiz. Kentte bulunan bütün kültürturizm bileşenlerimizle bir araya gelerek inşallah Van’ımızı çok daha güzel yerlere getireceğiz. Ben bu vesileyle, Van turizmine katkı sunan herkese, bizi bu güzel eserlerle buluşturan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.