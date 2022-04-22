Caminin çatısı fırtınaya dayanamadı

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Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, caminin çatısını bir anda havaya kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına, maddi hasara yol açmıştı. Başkale ilçesine bağlı Açıkağıl Mahallesi’nde ise şiddetli fırtınanın bir caminin çatısını havaya kaldırması, cep telefonlarına yansıdı.

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