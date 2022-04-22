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Özalp’te 3 sentetik çim saha açıldı

İHA

Özalp’te 3 sentetik çim saha açıldı

Van'ın Özalp ilçesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle yapılan 3 sentetik çim sahanın açılışı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla Özalp ilçesi Sağmalı Mahallesi’nde yapılan üç sentetik çim sahanın açılışı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır tarafından yapıldı.
Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, açılışların hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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