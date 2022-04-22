Tuşba’da 23 Nisan coşkusu

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Van’ın Tuşba ilçesinde düzenlenen programla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen çocuk şenliğine Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Kaymakam Refiki Erdal Bilgiç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, kurum ve okul müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra öğrenciler şiir okuyarak değişik gösterilerde bulundu.

Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi.

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