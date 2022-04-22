Vanlı boksör Avrupa üçüncüsü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı boksör Avrupa üçüncüsü oldu

DHA

Vanlı boksör Avrupa üçüncüsü oldu


VAN,(DHA)Bulgaristan´ın başkenti Sofya'da 11-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen  Gençler Avrupa Boks Şampiyonası´nda Vanlı sporcu Ahmet Pekel, 54 kiloda  bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası´nda Türkiye 1 altın ve 6 bronz madalya ile döndü. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Boks sporcusu Ahmet Pekel de Bulgaristan´ın başkenti Sofya´da yapılan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası 54 kiloda yarıştı. İspanyol, Moldovyalı ve Romanyalı rakiplerini yendikten sonra, finale kalan milli boksör Peker, finalde ise İngiliz rakibine yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu. Pekel, şampiyona sonrası memleketi Van´da sevinçle karşılandı.
"GURUR DUYDUK"
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Avrupa üçüncüsü olan Ahmet Pekel ile gurur duyduklarını belirterek," Sporcumuz 54 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. İlimiz adına oldukça iyi bir başarı. Göğsümüzü kabartan,  bizleri gururlandıran bir sonuçtur ve bu başarısından dolayı sporcumuz Ahmet Pekel´i, kurumumuz ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörümüz olan Ayhan Öz´ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Antrenörü Ayhan Öz ise, sporcusunu tebrik ederken, " İspanya, Moldovya, Romanyalı rakiplerini mağlup eden ve son müsabakasında ise İngiliz rakibine mağlup olan sporcumuz Ahmet Pekel zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonucunda, ülkemize 54 kiloda bronz madalya ile Avrupa üçüncülüğü kazandırdı. Dünyanın birçok ülkesinden katılımın sağlandığı böylesi zorlu müsabakalarda ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu etti. Kazandığımız bu güzel dereceler ile bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan sporcumuzu tebrik ediyor, onunla gurur duyuyoruz. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Gençlik be Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-04-22 16:08:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vanlı boksörden Avrupa üçüncülüğü
YEREL HABERLER Vanlı boksörden Avrupa üçüncülüğü
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Üniversiteler bizlerin baş tacıdır"
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Üniversiteler bizlerin ...
Tuşba’da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Tuşba’da 23 Nisan coşkusu
Çatak’ta bilgisayar laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Çatak’ta bilgisayar laboratuvarı açıldı
Uzmanlardan göz alerjisi uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan göz alerjisi uyarısı
Kaçak inci kefali avlayanlarla mücadele başladı
YEREL HABERLER Kaçak inci kefali avlayanlarla mücadele başladı
Özalp’te 3 sentetik çim saha açıldı
YEREL HABERLER Özalp’te 3 sentetik çim saha açıldı
Caminin çatısı fırtınaya dayanamadı
YEREL HABERLER Caminin çatısı fırtınaya dayanamadı
İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu
YEREL HABERLER İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu
Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ sürüyor
YEREL HABERLER Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ sürüyor
Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı’ndan 11 gollü skor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı’ndan 11 ...
Vali Bilmez 'Sahil Yolu Projesi'nin 2. etabını inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez 'Sahil Yolu Projesi'nin 2. etabını ...
Van’da ‘Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları’ sergisi
YEREL HABERLER Van’da ‘Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme ...
Ailelerin HDP önündeki eylemine gaziler ve şehit ailelerinden destek
YEREL HABERLER Ailelerin HDP önündeki eylemine gaziler ve şehit ...
VANTB’de süt tankı teslim töreni
YEREL HABERLER VANTB’de süt tankı teslim töreni
TÜBİTAK projelerinde Van başarısı
YEREL HABERLER TÜBİTAK projelerinde Van başarısı
Vanlı ailelerin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor
YEREL HABERLER Vanlı ailelerin evlat nöbeti kararlıkla sürüyor
Başkan Akman: “Van her yönüyle büyüyen ve gelişen bir kenttir”
YEREL HABERLER Başkan Akman: “Van her yönüyle büyüyen ve gelişen bir ...
Van Büyükşehir Belediyesinden günlük 2 bin kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden günlük 2 bin kişiye ...
Van’da trafik kazası; 9 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası; 9 yaralı
Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Van’da Kur’an ziyafeti ve kaside programı
YEREL HABERLER Van’da Kur’an ziyafeti ve kaside programı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van'da
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.