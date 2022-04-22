Vanlı boksör Avrupa üçüncüsü oldu



VAN,(DHA)Bulgaristan´ın başkenti Sofya'da 11-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası´nda Vanlı sporcu Ahmet Pekel, 54 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası´nda Türkiye 1 altın ve 6 bronz madalya ile döndü. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Boks sporcusu Ahmet Pekel de Bulgaristan´ın başkenti Sofya´da yapılan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası 54 kiloda yarıştı. İspanyol, Moldovyalı ve Romanyalı rakiplerini yendikten sonra, finale kalan milli boksör Peker, finalde ise İngiliz rakibine yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu. Pekel, şampiyona sonrası memleketi Van´da sevinçle karşılandı.

"GURUR DUYDUK"

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Avrupa üçüncüsü olan Ahmet Pekel ile gurur duyduklarını belirterek," Sporcumuz 54 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. İlimiz adına oldukça iyi bir başarı. Göğsümüzü kabartan, bizleri gururlandıran bir sonuçtur ve bu başarısından dolayı sporcumuz Ahmet Pekel´i, kurumumuz ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörümüz olan Ayhan Öz´ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Antrenörü Ayhan Öz ise, sporcusunu tebrik ederken, " İspanya, Moldovya, Romanyalı rakiplerini mağlup eden ve son müsabakasında ise İngiliz rakibine mağlup olan sporcumuz Ahmet Pekel zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonucunda, ülkemize 54 kiloda bronz madalya ile Avrupa üçüncülüğü kazandırdı. Dünyanın birçok ülkesinden katılımın sağlandığı böylesi zorlu müsabakalarda ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu etti. Kazandığımız bu güzel dereceler ile bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan sporcumuzu tebrik ediyor, onunla gurur duyuyoruz. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Gençlik be Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-04-22 16:08:54



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