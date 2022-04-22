YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerin gelişip kalkınması en büyük hedefimiz



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, en büyük hedeflerinin; üniversitelerin gelişmesi, kalkınması, eğitimöğretim ve araştırmada kalite standartlarının yükseltilmesi olduğunu söyledi. Özvar, "Üniversiteler bizlerin baş tacıdır. Ülkemizin nadide kuruluşlarıdır. Bu sebeple üniversitelerin gelişip kalkınması eğitim öğretim ve araştırmada kalite standartlarnın yükseltilmesi yüksek öğretim kurumu olarak en büyük hedefimizdir" dedi.

Van'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve bölgedeki üniversitelerin rektörleri tarafından karşılandı. Van YYÜ'yü ziyaret eden ve rektörlük şeref defterini imzalayan Prof. Dr. Özvar, Van'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Üniversiteleri belli aralıklarla ziyaret ettiklerini belirten Prof. Dr. Özvar, "Bu ziyaretlerimizin en önemli gerekçesi, üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumu yakından takip etmektir. Üniversitelerimizin yönetimiyle çok kıymetli senato ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelip, öğrencilerimizle hasbihal ederek üniversite ve Türkiye'deki yüksek öğretimin geleceği hakkında onlarla istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

Van YYÜ'nün yaklaşık yarım asırlık geçmişi ile ülkeye büyük hizmetler verdiğini belirten Özvar, "Sadece Van YYÜ paydaşlarıyla hocaları ve yönetimiyle bir araya gelmeyeceğiz. Aynı zamanda mücavir illerimizde bulunan üniversite rektörlerimizle birlikte bilhassa bölgesel, iktisadi kalkınma konularında fikir alışverişinde bulunacağız. Üniversitelerimizden bizim beklediğimiz en önemli misyonların başında, bulundukları şehirlerin iktisadi gelişmelerine sınayi kalkınmalarına, ellerindeki bilgi birikimiyle beşeri sermayeleriyle koca kadrolarıyla destek vermeleri. Bu maksatla biz sadece rektörlerimizle burada toplantı yapmayacağız, aynı zamanda bölgenin ileri gelen ticaret ve sanayi kuruluşlarıyla bir araya gelerek muhtemel iş birlikleri konusunu üniversite sanayi, üniversite iş dünyası iş birliklerini birlikte mütala edeceğiz. Bu gezilerimiz devam edecek. Üniversiteler bizlerin baş tacıdır. Ülkemizin nadide kuruluşlarıdır. Bu sebeple üniversitelerin gelişip kalkınması eğitim öğretim ve araştırmada kalite standartlarnın yükseltilmesi yüksek öğretim kurumu olarak en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise ziyaretinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ederek, "Bu ziyaret aynı zamanda üniversitemizin kırkıncı yılına da denk geldi. Van ve üniversitemiz ziyaretinizden oldukça memnun oldu" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, daha sonra üniversitenin senato odasında Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Bingöl'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-04-22 17:30:26



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