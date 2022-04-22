TEGV'de 23 Nisan şenliği

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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Feyyaz Tokar Eğitim Parkı ile Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu tarafından düzenlenen programla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

800 çocuğun katıldığı kutlamalarda öğrenciler hazırladıkları dans gösterisi, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışmalarında hünerlerini sergilediler. TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı gönüllülerinin hazırladığı stantlarla palyaço gösterisi, taç tasarlama, sihirli sim çalışması, hemsball sporu, yüz boyama gibi etkinliklerle çocuklar 23 Nisan şenliğini doyasıya yaşadılar.

TEGV yetkilileri, pandemi sonrası tüm ülkede kutlanan 23 Nisan şenliğinin gülen yüzlerle umut dolu yüreklerle yaşandığı bugünde tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

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