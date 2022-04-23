YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerin gelişip kalkınması en büyük hedefimiz (3)



'KONTENJANLARIN KAYDA DEĞER BİR KISMININ BOŞTA KALDIĞINI GÖRÜYORUZ'

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite yerleşkesinde bulunan sosyal tesislerde, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Doğu Anadolu'daki üniversitelerin rektörleri, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı iftar programına katıldı. Özvar, YKS baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin yaptığı konuşmasında şöyle dedi:

"YKS baraj puanın kaldırılmasının en önemli sebeplerinden birisi önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngördüğümüz bir aday sayısı olacak. Bu sene 3 milyon 250 bin öğrenci sınava giriyor. 2024'te belki 4 milyon genç üniversite sınavlarına girmek için başvuracak. Buna mukabil devletimizin, ülkemizin çok şükür üniversite imkanları fevkalade geniştir. Yani 1 milyon 10 bin civarında bir kontenjanımız var. Fakat kontenjanlar bu kadar geniş olmasına rağmen kontenjanların kayda değer bir kısmının boşta kaldığını görüyoruz. Bununla da bizim yapmaya çalıştığımız basit bir işlem var. Biz bu sistemi bu şekilde yeniden kurgularken belli simülasyonlar yaparak bu işleri yaptık. 2021'de baraj olmasaydı mevcut sonuçlara göre başarı sıralamaları nasıl olurdu, bunların hepsini çıkardık. Bu sistem elemeyi ikinci plana itiyor. Öğrenciler arasında başarı sıralamasını öne çekiyor. Yani yapmaya çalışılan şey, aslında yeteri kadar kontenjan olmasına rağmen öğrencilerin tercih yapma imkanını genişletiyoruz. Barajların kalkması demek herkesin sınavsız üniversiteye girmesi demek değildir."

Özvar daha sonra Van oturma gecesi programına katıldı. (DHA)Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN(DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN

2022-04-23 00:06:42



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