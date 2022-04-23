Başkan Akman’ın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ mesajı "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir”

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 23 Nisan’ın; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanı sıra bir milletin büyük mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkını yeni kuşaklara bir bayram coşkusu olarak hediye edildiğini ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, bu önemli günün Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildiğini söyledi. Başkan Akman, çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan’ın, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara olan güveninin ifadesi olduğunu belirterek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bu günün küçüğü yarının büyüğü olacak çocuklarımız geleceğimizin mimarı olacaktır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dış temsilciliklerde birlik ve beraberlik içinde büyük bir coşku ile kutlanacağını ifade eden Başkan Akman, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Milli iradenin resmen hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. Yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı halen ilk gün ki heyecanıyla kutladıklarını dile getiren Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın, temsilcileri olarak, dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Hepsini sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

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