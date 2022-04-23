Van’da ‘1. Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari’ maratonu başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2426 Nisan 2022 tarihleri arasında ‘1. Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari’ isimli fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Akdamar Adası’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini ilkbaharın gelişiyle birlikte açan badem çiçeklerinin büyüleyici görüntüsünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda fotoğraf yarışması yapılacak. 242526 Nisan tarihleri arasında Akdamar Adası ve Anıt Müzesi’nde düzenlenecek olan 1. Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari fotoğraf maratonu yarışmasında fotoğraf sanatçıları adanın tüm güzelliklerini fotoğraflayabilecekler.

Birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL. ödülünün verileceği yarışmanın seçici kurul jüri üyeliğini fotoğraf sanatçıları Ali İhsan Öztürk, Musa Talaşlı ve Murat Cacim yapacak.

Foto Safari kayıtlarının 24 Nisan 2022 tarihi saat 08.00’dan itibaren Akdamar Adası’nda kurulacak olan “Foto Safari Kayıt Masasında” yapılacak olan etkinlik, 242526 Nisan 2022 tarihleri arasında sürecek. Foto Safariye katılacak fotoğrafların bu tarihlerde çekilmiş olması gerektiği açıklanırken, belirlenen tarih ve saatler dışında çekilen fotoğrafların kabul edilmeyeceği, fotoğraf üzerinde bulunan tarih ve saatin esas alınacağı belirtildi.

Her katılımcının en fazla 5 (beş) adet sayısal, renkli fotoğrafla yarışmaya katılabileceği belirtilirken, fotoğrafların RAW/NEF ve JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, orijinal boyutunda, RAW formatı ayrı JPEG formatı ayrı klasörlerde olacak şekilde dijital ortamda teslim edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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