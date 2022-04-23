Başkale’de 23 Nisan coşkusu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çocuk Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan programa İlçe Kaymakamı Asım Solak, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Bahtiyar Ekinci, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu program pasta kesimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.