Van’da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı

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Van’ın Gürpınar ilçesinde eski su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gürpınar ilçesine bağlı Çakınlı Mahallesinde, bir tilkinin eski su deposunda mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, başarılı bir operasyonla tilkiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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