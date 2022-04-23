13 suçtan aranan şüpheli, terliklerin içine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 13 suç dosyası olduğu tespit edilen M.A.'ya ait poşet içerisinde 4 adet topuklu kadın terliğinin içerisine zulalanmış 1,5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrolünde bir minibüsü durdurdu. Minibüste yolcu olarak bulunan M.A.'nın, yapılan kimlik kontrolünde farklı suçlardan 13 suç dosyası olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, narkotik köpeği ile şüphelinin yanında bulunan çantada arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisinde 2 çift toplam 4 adet topuklu kadın terliğinin içerisine poşetlenerek zulalanmış vaziyette 1,5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-04-23 19:50:50



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