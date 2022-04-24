TFF 2. Lig Kırmızı Grup Silahtaroğlu Vanspor FK: 0 - 1461 Trabzon FK: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, ligin 36. haftasında evinde konuk ettiği 1461 Trabzon FK’ye 10 yenildi.



Stat: Atatürk

Hakemler: Erhan Kestanlıoğlu xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx



Vanspor FK: Onur Tekin, Barış Gök xx, Uğur Adem Gezer x, İsmet Kavuştu x, Oktay Gürdal x, Barış Sağır xx (Kubilay Akyüz xx dk. 76), Ogün Özçiçek x (Fatih Somuncu xx dk. 82), Furkan Polat xx (Uğur Can x dk. 46 x), Mehmet Özdıraz x, Emrah Tacir x, Hamza Küçükköylü xx (İsa Nalbant x dk. 46)

Teknik direktör: Erhan Altın



1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Erkul Küçük xx, Onur Akdeniz xx, Berkay Sefa Kara xx (Muammer Denizhan Taşkan x dk. 66), Hakan Yavuz xx, Halil İbrahim Tuna xx (Rahmi Anıl Başaran ? dk. 90), Tunahan Ergül xx, Hakan Yeşil xx, Yasin Palaz xx, Yasin Abdioğlu xxx, İrfan Akgün x (Kerem Barış ? dk. 90+1)

Teknik direktör: Mehmet Ak



Gol: Yasin Abdioğlu (dk. 45+1) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: İsmet Kavşçu, (Vanspor FK), Berkay Sefa Kara, İrfan Akgün, (1461 Trabzon FK)

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