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Van Gölü'nde kaçak inci kefali avına karşı dronlu önlem

İHA

Van Gölü'nde kaçak inci kefali avına karşı dronlu önlem

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı başlarken, kaçak avlanmaya karşı geceleri de termal görünümlü dronlar ile denetim yapılacak.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı başlayan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri 7/24 denetim yapıyor. 15 Nisan'dan itibaren yaşam alanı olan Van Gölü'nü terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor.
Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Tarım Orman Müdürü İbrahim Aslanbay ve jandarma timleri ile birlikte kaçak avcıların en çok ağ attıkları Muradiye ilçesine bağlı Bendimahi Çayı’nda denetim yaptı. Kaçak avcılığın önlenebilmesi için gece termal görünümlü dronlarla denetimin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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