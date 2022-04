Bakan Soylu: Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik alana duvar örülecek

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki temasları kapsamında, Türkiyeİran sınır hattındaki hudut karakollarını havadan inceledi. Daha sonra kaçak geçişlerin engellenmesi için duvarın örüldüğü bölgeye geçen Bakan Soylu, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometre duvarın 2023'te bitirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Jandarma Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılanan Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Van'ın İran sınır hattındaki Çaldıran ilçesine geçti. Sınır hattında bulunan 3 hudut karakolunu havadan inceleyen Bakan Soylu'nun bulunduğu helikopter Uzunyol Hadut Karakoluna iniş yaptı.

'SINIR HATTINDAKİ 26 MAYIN BÖLGESİ TEMİZLENDİ'

Kara yolu ile sınır duvarının örüldüğü sınır hattında incelemelerde bulunan Bakan Soylu burda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 3,5 yılı aşkın süredir doğu ve güney sınırında güvenlik duvarı çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Ağrı, Iğdır sınırları ve onun da hemen üstünde Ermenistan sınırı olarak nitelendireceğimiz sınırlarda gerek duvar gerek aydınlatma ve çit çalışması yapılmıştır. Bir siyasi partinin 14. katından Türkiye'de sınırlar iyi tutulmuyor, sınır namustur diyerek burada yapılanları görmezden gelmek vicdana da, insanlığa da fedai can ederek buralarda mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize bühtan ve iftiradır. Bunu böyle söyleyerek ardından bunu şehirlerin bilbordlarında, üst geçitlerde pankartlama çalışması yaparak, devletini milletinin gözünde aciz durumu düşürmeye çalışmak son derece insanoğluna yakışmayacak davranıştır. Van-İran sınırında yaklaşık bir ay önce 5-6 metre karın altında kalan ve her türlü çalışmanın neredeyse imkansız hala geldiği bir alanda güvenlik duvarı inşa edildi. Şu ana kadar 26 mayın tarlası temizlendi. Bugüne kadar özellikle Ağrı, Iğdır sınırı ve içine bulunduğumuz Çaldıran sektörü dahil, 191 kilometre duvar yapılmıştır. 837 kilometre duvar da Suriye sınırında gerçekleştirilmiştir. Toplam 1028 kilometre duvar şu ana kadar yapılmıştır. Bir duvarın yapılması için neler lazım. Bunu yine CHP'nin 14. katından anlayabilmek isteyenlere ifade etmek istiyorum. Şu anda şu sektörde 26 mayın tarlası temizlenmektedir. Mayın tarlasını temizleyenler jandarmanın mayın bölüğüdür bunu akredite edenler de Milli Savunma Bakanlığı'nın MAFAM adlı bu konudaki birliğidir. Ondan sonra burada güvenlik yolu açılır. Bu yapılırken burada güvenlik önlemi alınır. Çünkü karşı taraftan ve terör örgütünün her noktadan taciz edebilme kabiliyetine karşı burada sınır birliklerimiz aynı zamanda Polis Özel Harekat (PÖH) ve jandarmamız sınır güvenlik yolların rahatlıkla yapılabilmesi için burada tedbir alırlar."

Soylu, duvar ihalelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yıllardır sınırda bunları gerçekleştirmek için çaba ortaya koyduğuna değinerek, "Peki bunu nasıl sağlarlar, İran ile eş güdüm içinde çalışırlar. Bunların nereden ve nasıl geçebileceğini, hakim yerin neresi olduğunu burada temin ederler. 14. kattaki konfor bunu anlayabilecek kabiliyette elbette olmayacaktır." dedi.

'SINIRDA 250 OPTİK KULE YAPTIK'

Bu çalışmaların yanı sıra üretilen duvarların monte edildiğini, güvenlik güçlerinin de bölgede gerekli önlemleri aldığını anlatan Soylu, "Zaman zaman buranın eksi 40 dereceye düştüğünü ifade etmem gerekir. Birileri için bir şey ifade ediyorsa. Bütün bunlar yapılırken aynı zamanda buranın aydınlatılmasının tesis edilmesi gerekir. Bu da Ağrı´dan Hakkari sınırına kadar, Hakkari sınırında da Irak sınırı Hezil Çayı´na kadar olan bölgeye kadar, Hezil Çayı´ndan Suriye´de duvarların başlayacağı bölgeye kadar bütün bölgelerde elektrik idaremizle TEDAŞ´la entegre edilerek buralara çok zor şartlarda elektrik getirilmektedir. Buradan teröristin, kaçakçının, kaçak göçmenin geçmesini engelleyebilmek için aynı zamanda başka türlü adımları atıyoruz. Bu bölgenin içinde özellikle en önemli meselelerden biri üs bölgeleridir. Aynı zamanda Sınır birliklerimizin konuşlandığı karakollardır. Bir taraftan üs bölgeleri hakim tepelerde, bir taraftan sınır birlikleri bir taraftan da sadece doğu sınırında 250 adet optik kulelerimiz var. Bunların yüzde 95´i bitti. Bu kuleler ne yapıyor. Bazıları 16 kilometreye kadar, bazıları 10 kilometreye kadar cisim ve insan görebilme kabiliyetine sahip olan 4 kilometrede insanı algılayabilen elektrooptik kuleler burada konuşlandırılmaktadır. Bunların da her birinin kedine ait imalatı vardır. Bunlar da ASELSAN tarafından gerçekleştirilmektedir. Optik kulelerin yanı sıra 284 tane termal kamera vardır. Yüze yakın bu bölgede ve güney bölgesinde tesis edilmiş devriye atan kendine ait kuleleri olabilecek araçlarımız söz konusudur. Bunların hepsi bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır birliklerimizin bu güvenlik yollarında rahatlıkla iki tarafı görebilecek şekilde konuşlandırılmışlardır." diye konuştu.

'26 TARLADA MAYIN ÇALIŞMASI VAR'

Bakan Soylu, 295 kilometre olan Van-İran sınır hatında birinci, ikinci ve üçüncü etapta 26 tarlada mayın çalışması yapıldığını ifade ederek, İran sınırında bulunan Başkale ilçesine bağlı Gelenler ve Albayrak mahallelerinde de çalışmaların gelecek yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Soylu, "Doğu sınırımızın tamamı 2023 yılında Cumhuriyetimiz için 100. yılında hem duvarlarla hem optik kulelerle hem termal kameralarla hem güvenlik yollarıyla tel çitleriyle kontrol altında tutulacak." dedi.

VAN GÖLÜ'NDE KAÇAK GÖÇMEN ÖNLEMİ

Bakan Soylu, kaçak göçmenler konusunda Van Gölü'nün güvenliğinin Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine devrildiğini belirterek, "Biz başka bir hamle de yaptık. Van Gölü'nün güvenliğini geçen yılın yazından itibaren Sahil Güvenliğimize verdik. Doğu ve Güneydoğu'da ilk kez bir gölde veya bir alanda Sahil Güvenlik ilk kez görev almaktadır. Çünkü onun Akdeniz ve Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılığından ve diğer kaçakçılıklarından elde ettiği tecrübeyi burada da istifade edelim. Van Gölü'nün tüm konuşlanmasını sağlayarak bunu gerçekleştirebilecek bir anlayışı ortaya koymaktadır. Bu bölgelerde güvenliğin sağlanabilmesi için mayın tarlaları temizlenmektedir, aydınlatma için bölgeye Ağrı sınırından Hakkari sınırına kadar elektrik çekilmektedir. Burada çok zor şartlarda ve aynı zamanda terörün saldırmasını da göz önünde bulundurarak burada, bir güvenlik duvarı ve güvenlik yolu yapılıyor. Aydınlatmalar yapılıyor ve güvenlik duvarının üstüne tel çit çekilmektedir. Termal kameralar yerleştiriliyor ve optik kuleler yapılıyor. Araçlarla devriye yollarında çaba sarf edilmektedir. İnsansız hava araçlarımızla sürekli nasıl güvenlik yollarında ve diğer alanlara devriye atılıyorsa, onlarla da sürekli devriye atılmaktadır. Keşif ve gözetleme faaliyetleri de dronlarla ve bulut altı İHA'larla bunlar sağlanmaktadır" diye konuştu. Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan muradımız şudur, milletimiz devletinden emin olsun. Devletinden emin olmayanlar olabilirler, siyaset adına burada yıllarca hududu namus bilen ve bunun için fedai can eden, kınalı kuzularımız, kahraman askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımız büyük bir mücadeleyi ortaya koyarken birilerinin sadece siyasi hevesleri oluşsun diye bir takım iftiralar altında kalabilirler ama bu memleket iftira atanların söyledikleriyle burada kahramanca mücadele eden arkadaşlarımızın o gayretlerini ortadan kaldırmaz. İftiralar iftira sahiplerinin olur. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, kalpleri katıdır anlayamazlar. Bunlar elbette ki bu memleket için gayret eden arkadaşlarımızı yıldıramazlar. Buradaki çalışmalar devam edecek. Bu yıl Özalp sektörünü tamamlayacağız bu yılın sonuna kadar. 2023'te de bütün ihaleleri hemen hemen bitmiştir, böylece 29 Ekim itibariyle doğu sınırımızın tamamı güvenlik duvarlarıyla beraber güvenlik altına alınmış olacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler incelemelerinin ardından Van'dan ayrıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

