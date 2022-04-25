İlahi Sanatçısı Yusuf Eşref Ziya Vanlılarla buluştu

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Van Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü ilahi sanatçısı Yusuf Eşref Ziya, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı konuklarla çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazanı dolu dolu yaşatmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanı etkinlik alanında organize edilen program, ilahi sanatçısı Yusuf Eşref Ziya’nın ilahileriyle başladı. Birbirinden güzel ilahiler seslendiren sanatçı, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahne alan Ziya, Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Program sonunda ilahi sanatçısı Yusuf Eşref Ziya’ya çiçek takdim edildi.

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