Van’da 23 şüpheli şahıs tutuklandı

Van’da değişik suçlardan yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde, "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1824 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 73 yıl hapis ve 7 bin TL para cezası bulunan 34 şahıs yakalanmış ve 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 160 bin TL değerinde 5 adet çek, 1 adet cep telefonu, çeşitli ziynet eşyaları ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, adli makamlarca 4 şahıs tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet muşta ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ele geçirilmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 şahıs yakalanmış, şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

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