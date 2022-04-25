Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 550 litre motorin ile 80 litre motor yağı ele geçirildi; 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'deki mahallede kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo olarak kullanılan, F.K., Y.D. ile O.K.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda 550 litre motorin ile 80 litre motor yağı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, kaçak akaryakıta da el koyuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-04-25 11:26:34



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